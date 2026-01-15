Ateliers enfants BRIK4KIDZ à l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO® Saint-Quentin
Ateliers enfants BRIK4KIDZ à l'exposition Les mystères de l'Univers en briques LEGO® Saint-Quentin samedi 14 mars 2026.
Ateliers enfants BRIK4KIDZ à l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO®
14 Rue de la Sellerie Saint-Quentin Aisne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
PLACE AUX ROBOTS le samedi 14 mars 2026 avec 4 ateliers favorisant la collaboration, la logique et l’innovation dans un cadre stimulant.
Ateliers DUPLO®
Découverte 3 à 5 ans
Les tout-petits explorent le monde de la construction à travers des ateliers guidés, utilisant les célèbres briques DUPLO®. Grâce à un matériel adapté à leur âge, ils développent leur motricité fine, leur créativité et leur esprit logique tout en s’amusant.
2 SESSIONS 10h30 à 11h30 ou 11h30-12h30
Jauge par session 10 enfants
Robotique
Junior 6 à 9 ans
Les enfants entrent dans l’univers fascinant de la robotique avec les LEGO® Technic. Ils construisent leurs premiers robots et apprennent à les programmer à l’aide d’un langage visuel simplifié (système de cubes). Une initiation ludique !
1 SESSION 14h à 15h45
Jauge par session 12 enfants
Robotique Avancée
Jeunes de 10 à 15 ans
Les adolescents relèvent des défis techniques en binôme avec LEGO® Spike. Ils conçoivent des robots plus complexes et les programment avec Scratch, un langage intuitif et puissant.
1 SESSION 16h à 17h45
Jauge par session 12 enfants
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Tarif 4 €.
Réservation 03 23 62 97 64
14 Rue de la Sellerie Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 97 64
English :
PLACE AUX ROBOTS on Saturday, March 14, 2026 with 4 workshops encouraging collaboration, logic and innovation in a stimulating setting.
DUPLO® Workshops
Discovery 3 to 5 years
Toddlers explore the world of construction through guided workshops using the famous DUPLO® bricks. Using age-appropriate materials, they develop their fine motor skills, creativity and logical thinking while having fun.
2 SESSIONS: 10.30am to 11.30am or 11.30am to 12.30pm
Capacity per session: 10 children
Robotics
Junior ? 6 to 9 years
Children enter the fascinating world of robotics with LEGO® Technic. They build their first robots and learn to program them using a simplified visual language (cube system). A fun introduction!
1 SESSION: 2pm to 3:45pm
Capacity per session: 12 children
Advanced Robotics
Ages 10 to 15
Teens take on technical challenges in pairs with LEGO® Spike. They design more complex robots and program them using Scratch, an intuitive and powerful language.
1 SESSION: 4pm to 5:45pm
Capacity per session: 12 children
Accessible to people with reduced mobility.
Price: 4?
Booking: 03 23 62 97 64
