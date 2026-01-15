Ateliers enfants BRIK4KIDZ à l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO® Saint-Quentin

Ateliers enfants BRIK4KIDZ à l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO®

14 Rue de la Sellerie Saint-Quentin Aisne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

PLACE AUX ROBOTS le samedi 14 mars 2026 avec 4 ateliers favorisant la collaboration, la logique et l’innovation dans un cadre stimulant.

Ateliers DUPLO®

Découverte 3 à 5 ans

Les tout-petits explorent le monde de la construction à travers des ateliers guidés, utilisant les célèbres briques DUPLO®. Grâce à un matériel adapté à leur âge, ils développent leur motricité fine, leur créativité et leur esprit logique tout en s’amusant.

2 SESSIONS 10h30 à 11h30 ou 11h30-12h30

Jauge par session 10 enfants

Robotique

Junior 6 à 9 ans

Les enfants entrent dans l’univers fascinant de la robotique avec les LEGO® Technic. Ils construisent leurs premiers robots et apprennent à les programmer à l’aide d’un langage visuel simplifié (système de cubes). Une initiation ludique !

1 SESSION 14h à 15h45

Jauge par session 12 enfants

Robotique Avancée

Jeunes de 10 à 15 ans

Les adolescents relèvent des défis techniques en binôme avec LEGO® Spike. Ils conçoivent des robots plus complexes et les programment avec Scratch, un langage intuitif et puissant.

1 SESSION 16h à 17h45

Jauge par session 12 enfants

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Tarif 4 €.

Réservation 03 23 62 97 64

PLACE AUX ROBOTS le samedi 14 mars 2026 avec 4 ateliers favorisant la collaboration, la logique et l’innovation dans un cadre stimulant.

Ateliers DUPLO®

Découverte 3 à 5 ans

Les tout-petits explorent le monde de la construction à travers des ateliers guidés, utilisant les célèbres briques DUPLO®. Grâce à un matériel adapté à leur âge, ils développent leur motricité fine, leur créativité et leur esprit logique tout en s’amusant.

2 SESSIONS 10h30 à 11h30 ou 11h30-12h30

Jauge par session 10 enfants

Robotique

Junior 6 à 9 ans

Les enfants entrent dans l’univers fascinant de la robotique avec les LEGO® Technic. Ils construisent leurs premiers robots et apprennent à les programmer à l’aide d’un langage visuel simplifié (système de cubes). Une initiation ludique !

1 SESSION 14h à 15h45

Jauge par session 12 enfants

Robotique Avancée

Jeunes de 10 à 15 ans

Les adolescents relèvent des défis techniques en binôme avec LEGO® Spike. Ils conçoivent des robots plus complexes et les programment avec Scratch, un langage intuitif et puissant.

1 SESSION 16h à 17h45

Jauge par session 12 enfants

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Tarif 4 €.

Réservation 03 23 62 97 64 .

14 Rue de la Sellerie Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 97 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PLACE AUX ROBOTS on Saturday, March 14, 2026 with 4 workshops encouraging collaboration, logic and innovation in a stimulating setting.

DUPLO® Workshops

Discovery 3 to 5 years

Toddlers explore the world of construction through guided workshops using the famous DUPLO® bricks. Using age-appropriate materials, they develop their fine motor skills, creativity and logical thinking while having fun.

2 SESSIONS: 10.30am to 11.30am or 11.30am to 12.30pm

Capacity per session: 10 children

Robotics

Junior ? 6 to 9 years

Children enter the fascinating world of robotics with LEGO® Technic. They build their first robots and learn to program them using a simplified visual language (cube system). A fun introduction!

1 SESSION: 2pm to 3:45pm

Capacity per session: 12 children

Advanced Robotics

Ages 10 to 15

Teens take on technical challenges in pairs with LEGO® Spike. They design more complex robots and program them using Scratch, an intuitive and powerful language.

1 SESSION: 4pm to 5:45pm

Capacity per session: 12 children

Accessible to people with reduced mobility.

Price: 4?

Booking: 03 23 62 97 64

L’événement Ateliers enfants BRIK4KIDZ à l’exposition Les mystères de l’Univers en briques LEGO® Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-01-12 par OT du Saint-Quentinois