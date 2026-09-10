Ateliers enfants – Dans la cour du château de Brie-Comte-Robert, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert

Informations pratiques

Ateliers enfants – Dans la cour du château de Brie-Comte-Robert 19 et 20 septembre Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Ateliers petits bâtisseurs, grands projets !

Venez transformer la cour du château en un véritable terrain de jeu architectural. Les enfants sont invités à se glisser dans la peau de bâtisseurs médiévaux.

Au programme : puzzle du château, des défis techniques, reconstruire des arches en polystirène et bien d’autres manipulations ludiques.

Nous attendons nos bâtisseurs en herbe pour relever ces défis. !

Informations pratiques

Horaires : Samedi 19 septembre de 14h30 à 19h et Dimanche 20 septembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

Lieu : Dans la cour du château médiéval de Brie-Comte-Robert

Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Rue du Chateau, 77170 Brie-Comte-Robert, France Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 0164056331 http://amisduvieuxchateau.org Construit à la fin du XIIe siècle par Robert Ier de Dreux, frère du roi Louis VII, son originalité réside principalement dans son architecture, novatrice pour l’époque. Il est connu notamment pour avoir appartenu à la reine Jeanne d’Évreux, épouse de Charles IV le Bel, de 1319 à 1370. Propriété communale depuis 1923, il fait l’objet d’un programme de remise en valeur depuis 1982 qui intègre à la fois un chantier archéologique et des mesures de restauration. Le mobilier découvert sur le site est aujourd’hui exposé à l’intérieur du Centre d’Interprétation du Patrimoine, bâtiment contemporain construit dans l’enceinte du château en 2005. Mercredi de 14h à 17h. Samedi de 14h30 à 18h. Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Entrée libre.

Atelier

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