Visite guidée de la base archéologique, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert

Informations pratiques

Visite guidée de la base archéologique 19 et 20 septembre Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Une visite peu ordinaire…

Poussez les portes d’un lieu habituellement inaccessible et découvrez les coulisses d’une aventure humaine et scientifique de 40 ans.

Guidé(e)s par l’archéologue du site, nous vous invitons à pénétrer dans un véritable coffre aux trésors de l’histoire briarde.

Près de 30 000 objets ont été trouvés durant les campagnes de fouilles menées par l’association les Amis du Vieux Château de Brie-Comte-Robert.

Cette rencontre est une immersion privilégiée pour comprendre les méthodologies de conservation et le travail nécessaire pour faire parler les vestiges.

Informations pratiques :

Durée : environ 1h

Lieu : Base archéologique dans la cour du château de Brie-Comte-Robert

Horaires : Samedi 19 septembre à 14h15 et 15h45, dimanche 20 septembre à 13h30,14h45 et 16h15

Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Rue du Chateau, 77170 Brie-Comte-Robert, France Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 0164056331 http://amisduvieuxchateau.org Construit à la fin du XIIe siècle par Robert Ier de Dreux, frère du roi Louis VII, son originalité réside principalement dans son architecture, novatrice pour l’époque. Il est connu notamment pour avoir appartenu à la reine Jeanne d’Évreux, épouse de Charles IV le Bel, de 1319 à 1370. Propriété communale depuis 1923, il fait l’objet d’un programme de remise en valeur depuis 1982 qui intègre à la fois un chantier archéologique et des mesures de restauration. Le mobilier découvert sur le site est aujourd’hui exposé à l’intérieur du Centre d’Interprétation du Patrimoine, bâtiment contemporain construit dans l’enceinte du château en 2005. Mercredi de 14h à 17h. Samedi de 14h30 à 18h. Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Entrée libre.

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