Ateliers enfants des vacances d’été au Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz

Informations pratiques

Metz

Ateliers enfants des vacances d’été au Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz

Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 Rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Jeudi 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-06 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21

Pour ces activités, vos enfants découvriront le musée, accompagnés d’une médiatrice.

Après un temps de visite, vos enfants pourront laisser libre cours à leur créativité !

ATELIER CHAT ALORS ! Chat-pristi ! Les chats sont de sortie ! Venez les admirer dans les œuvres du musée. Pendant l’atelier, les enfants pourront créer leur propre origami de chat.

Pour les enfants de 5 à 7 ans.

ATELIER LE GRRRRAOULLY Un célèbre dragon se cache dans les salles du musée le terrible Graoully ! Aurez-vous assez de courage pour aller à sa rencontre ?

Pour les enfants de 3 à 6 ans.

ATELIER LES SUPER SUPER-HÉROS Qui sont les ancêtres de nos super-héros d’aujourd’hui ? La mythologie grecque en est peuplée… d’Hercule à Œdipe, choisissez votre camp !

Pour les enfants de 7 à 12 ans.

ATELIER PAYSAGES EN PEINTURE Après un voyage dans les paysages peints du musée, vous composerez votre propre paysage imaginaire ou réel. Vous pourrez exercer vos talents de peintres en travaillant à l’acrylique sur une toile que vous exposerez chez vous ensuite !

Pour les enfants de 8 à 12 ans.

ATELIER MONSTRES MOCHES ET MÉCHANTS On pourrait faire une encyclopédie avec tous les monstres du musée. Anguipèdes, monstres à 7 têtes, sirènes, griffons… Si vous ne les connaissez pas, vous saurez tout sur eux à la fin de la séance. De quoi étonner votre entourage !

Pour les enfants de 6 à 9 ans.

ATELIER MUSÉE RECOMPOSÉ Venez découvrir le musée et ses œuvres pour mieux créer le vôtre lors de l’atelier découpage, collage, peinture, coloriage, tous les moyens seront bons pour donner vie à votre propre musée !

Pour les enfants de 7 à 12 ans.

ATELIER COQUISAÏQUE Venez découvrir l’art de la mosaïque ! Les Gallo-Romains nous ont légué de magnifiques mosaïques conservées au musée. Après avoir observé de près ces vestiges, les enfants pourront créer leur propre mosaïque avec un matériau plutôt original la coquille d’œuf !

Pour les enfants de 5 à 7 ans.

ATELIER MON ROYAUME POUR UN CHEVAL Partez à la découverte de la chevalerie, des armes et des blasons, dans les salles médiévales du musée ! Lors de l’atelier, chaque enfant réalise son heaume et repart avec à la maison.

Pour les enfants de 7 à 12 ans.

ATELIER LES ANIMAUX NOCTURNES C’EST CHOUETTE Aurez-vous assez de courage pour partir à la découverte des animaux nocturnes du musée ? Longtemps considérés comme effrayants, vous pourrez découvrir qu’en réalité, ils sont plutôt chouettes ! À la fin de l’atelier, repartez avec votre hibou.

Pour les enfants de 4 à 6 ans.

ATELIER OU VIVENT LES ANIMAUX ? Venez découvrir les milieux naturels des animaux ! Après avoir observé leurs abris dans les tableaux du musée, les enfants pourront créer un petit nid pour leurs oiseaux de papier et repartir avec.

Pour les enfants de 4 à 6 ans.

ATELIER MUSÉOVERT Plantes, arbres et autres fleurs vous attendent, ne les laissez pas prendre racine ! Guirlandes de fleurs et bouquets seront à découvrir et à composer.

Pour les enfants de 6 à 9 ans.

ATELIER TU AS VU SA TÊTE ? C’est quoi un portrait ? Existe-t-il une seule manière de le faire ? A travers un jeu des 7 familles interactif, apprenez à observer des portraits ! Puis, dans une phase pratique, dessinez le portrait de votre choix !

Pour les enfants de 7 à 12 ans.Enfants

5 .

Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 Rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

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English :

During these activities, your children will explore the museum, accompanied by a docent.

After the tour, your children will be able to let their creativity run wild!

CAT TIME! WORKSHOP: Meow! The cats are out! Come admire them in the museum’s artworks. During the workshop, children will be able to create their own origami cat.

For children ages 5–7.

THE GRRRRAOULLY WORKSHOP: A famous dragon is hiding in the museum’s galleries: the terrifying Graoully! Will you be brave enough to go meet him?

For children ages 3–6.

THE SUPER SUPERHEROES WORKSHOP: Who are the ancestors of today’s superheroes? Greek mythology is full of them… from Hercules to Oedipus—choose your side!

For children ages 7–12.

PAINTING LANDSCAPES WORKSHOP: After a journey through the museum’s painted landscapes, you’ll create your own imaginary or real landscape. You’ll get to put your painting skills to the test by working with acrylics on a canvas that you can then display at home!

For children ages 8–12.

UGLY AND MEAN MONSTERS WORKSHOP: You could fill an encyclopedia with all the monsters in the museum. Anguipedes, seven-headed monsters, mermaids, griffins… If you’re not familiar with them, you’ll know all about them by the end of the session. It’s sure to amaze your friends and family!

For children ages 6–9.

REIMAGINED MUSEUM WORKSHOP: Come discover the museum and its artworks to help you create your own during the workshop: cutting, collage, painting, coloring—any method goes to bring your own museum to life!

For children ages 7–12.

MOSAIC WORKSHOP: Come discover the art of mosaics! The Gallo-Romans left us magnificent mosaics, now preserved in the museum. After taking a close look at these artifacts, the children will be able to create their own mosaic using a rather unique material: eggshells!

For children ages 5 to 7.

MY KINGDOM FOR A HORSE WORKSHOP: Set off to discover chivalry, weapons, and coats of arms in the museum’s medieval halls! During the workshop, each child will make their own helmet to take home.

For children ages 7–12.

“NOCTURNAL ANIMALS ARE COOL” WORKSHOP: Are you brave enough to set out to discover the museum’s nocturnal animals? Long considered scary, you’ll discover that they’re actually pretty cool! At the end of the workshop, take your owl home with you.

For children ages 4–6.

WORKSHOP: WHERE DO ANIMALS LIVE? Come discover the animals’ natural habitats! After observing their shelters in the museum’s paintings, children can create a little nest for their paper birds and take it home with them.

For children ages 4–6.

MUS%C9OVERT WORKSHOP: Plants, trees, and other flowers are waiting for you—don’t let them take root! Discover and create flower garlands and bouquets.

For children ages 6–9.

“HAVE YOU SEEN HER PORTRAIT?” WORKSHOP What is a portrait? Is there only one way to draw one? Through an interactive game of “7 Families,” learn how to observe portraits! Then, in a hands-on session, draw the portrait of your choice!

For children ages 7–12.

L’événement Ateliers enfants des vacances d’été au Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE INSPIRE METZ