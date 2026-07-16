Ateliers enfants « Nature et Environnement », Réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne, Saint-Louis

Informations pratiques

Ateliers enfants « Nature et Environnement » Dimanche 20 septembre, 10h00 Réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Petits et grands, venez découvrir les stands situés autour des bâtiments de la pisciculture pour un moment de détente, de découvertes et de partage.

Les ateliers enfants permettront de découvrir la mare, des jeux en bois, fabriquer des petites fusées… Ils pourront aussi partir à la découverte des insectes, du baguage des oiseaux, de l’astronomie…

Réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-Louis Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est 03 89 89 78 59 http://www.petitecamarguealsacienne.com La Réserve naturelle nationale de la petite Camargue alsacienne est située au sud de la plaine d’Alsace.

Elle devient, en 1982, la première réserve naturelle protégée d’Alsace et occupe une surface de 906 hectares (communes de Bartenheim, Kembs, Rosenau, Saint-Louis, Village-Neuf, dans le Sundgau), protégeant une mosaïque de milieux dans l’ancien lit majeur du Rhin.

La Petite Camargue alsacienne a su conserver ses anciens bâtiments de style Napoléon III et œuvre aujourd’hui pour le retour du saumon dans le Rhin.

Aujourd’hui encore, deux pisciculteurs y travaillent activement, et chaque année, des milliers de juvéniles sont alevinés dans le fleuve et ses affluents.

La pisciculture impériale de Huningue a retrouvé sa vocation première : la production d’alevins de saumon atlantique pour le repeuplement du Rhin et de ses affluents.

Dans la Petite Camargue alsacienne, les patrimoines se conjuguent au pluriel : historiques, avec la maison éclusière restaurée au bord du canal de Huningue, qui présente les expositions permanentes « Mémoire du Rhin » et « Mémoire de saumon » ; et naturels, avec les 906 hectares de nature classés Réserve naturelle en 2006, dans l’ancienne plaine d’inondation du Rhin. Parking stade de l’Au – Parking maison éclusière.

Petits et grands, venez découvrir les stands situés autour des bâtiments de la pisciculture pour un moment de détente, de découvertes et de partage,

©Petite Camargue Alsacienne