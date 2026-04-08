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AGENDA · Cossé-le-Vivien

Ateliers famille au Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien

jeudi 9 juillet 2026 · Cossé-le-Vivien

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Musée Robert Tatin
Ville
53230 Cossé-le-Vivien
Département
Mayenne
Tarif
3 3 3

Cossé-le-Vivien

Ateliers famille au Musée Robert Tatin

Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Le Musée Robert Tatin propose des ateliers en famille pendant les vacances d’été !
ATELIERS FAMILLE

Le musée Robert Tatin foisonne d’œuvres créées à partir de techniques diverses et variées. Tout l’été, l’équipe du musée
propose au jeune public d’expérimenter et de créer en famille en s’inspirant des collections de cet artiste touche à
tout.

Tous les jeudis des vacances d’été à 10h30
4-12 ans
Tarif 3 €

Sur réservation au 02 43 98 80 89   .

Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89  musee.tatin@lamayenne.fr

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English :

The Robert Tatin Museum is offering family workshops during summer vacation!

L’événement Ateliers famille au Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-25 par SUD MAYENNE

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