Informations pratiques

Cossé-le-Vivien

Ateliers famille au Musée Robert Tatin

Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Le Musée Robert Tatin propose des ateliers en famille pendant les vacances d’été !

ATELIERS FAMILLE

Le musée Robert Tatin foisonne d’œuvres créées à partir de techniques diverses et variées. Tout l’été, l’équipe du musée

propose au jeune public d’expérimenter et de créer en famille en s’inspirant des collections de cet artiste touche à

tout.

Tous les jeudis des vacances d’été à 10h30

4-12 ans

Tarif 3 €

Sur réservation au 02 43 98 80 89 .

Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr

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English :

The Robert Tatin Museum is offering family workshops during summer vacation!

L’événement Ateliers famille au Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-25 par SUD MAYENNE