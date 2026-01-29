Ateliers familles explorons l’univers de… Abbaye La Chaise-Dieu

Ateliers familles explorons l’univers de…

Abbaye 1 Avenue de la Gare La Chaise-Dieu Haute-Loire

Cet atelier proposé aux familles permet de découvrir l’univers d’un artiste puis de réaliser une oeuvre à sa manière… en lien avec l’exposition temporaire de photographies à l’abbaye du 1er mai au 20 septembre 2026 là où tout commence…

Abbaye 1 Avenue de la Gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16

This workshop is an opportunity for families to discover the world of an artist and then create a work in their own way… in connection with the temporary photography exhibition at the abbey from May 1 to September 20, 2026: Where it all begins…

