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ATELIERS FESTIVAL D’ART LYRIQUE Saint-Béat-Lez

ATELIERS FESTIVAL D’ART LYRIQUE Saint-Béat-Lez lundi 10 août 2026.

Adresse : MOULIN DES ARTS

Ville : 31440 Saint-Béat-Lez

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 10 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Tarif :

Saint-Béat-Lez

ATELIERS FESTIVAL D’ART LYRIQUE

MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-10

Ateliers collectifs
10/08 17h30 Posture et mécanique ventilatoire par Sylvia Cazeneuve
11/08 à 9h Eveil corporel par Sylvia Cazeneuve
11/08 à 18h Atelier d’écriture par Oriane Krief et Léonie Casthel
12/08 à 9h30 Yoga
14/08 à 17h30 Souplesse et énergie par Sylvia Cazeneuve
Sur inscription en ligne. Abonnement festival 20€.   .

MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie   rencontreslyriquesluchon@gmail.fr

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English :

Group workshops
10/08 17h30 Posture and ventilatory mechanics by Sylvia Cazeneuve
11/08 9am Body Awakening by Sylvia Cazeneuve –
11/08 18h Writing workshop by Oriane Krief and Léonie Casthel
12/08 at 9:30am Yoga
08/14 at 5:30pm Flexibility and energy by Sylvia Cazeneuve

L’événement ATELIERS FESTIVAL D’ART LYRIQUE Saint-Béat-Lez a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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