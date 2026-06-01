ATELIERS FESTIVAL D’ART LYRIQUE Saint-Béat-Lez
ATELIERS FESTIVAL D’ART LYRIQUE Saint-Béat-Lez lundi 10 août 2026.
Saint-Béat-Lez
ATELIERS FESTIVAL D’ART LYRIQUE
MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-10
Ateliers collectifs
10/08 17h30 Posture et mécanique ventilatoire par Sylvia Cazeneuve
11/08 à 9h Eveil corporel par Sylvia Cazeneuve
11/08 à 18h Atelier d’écriture par Oriane Krief et Léonie Casthel
12/08 à 9h30 Yoga
14/08 à 17h30 Souplesse et énergie par Sylvia Cazeneuve
Sur inscription en ligne. Abonnement festival 20€. .
MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie rencontreslyriquesluchon@gmail.fr
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English :
Group workshops
10/08 17h30 Posture and ventilatory mechanics by Sylvia Cazeneuve
11/08 9am Body Awakening by Sylvia Cazeneuve –
11/08 18h Writing workshop by Oriane Krief and Léonie Casthel
12/08 at 9:30am Yoga
08/14 at 5:30pm Flexibility and energy by Sylvia Cazeneuve
L’événement ATELIERS FESTIVAL D’ART LYRIQUE Saint-Béat-Lez a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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