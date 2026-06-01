SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL D’ART LYRIQUE Saint-Béat-Lez
SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL D’ART LYRIQUE Saint-Béat-Lez samedi 8 août 2026.
Saint-Béat-Lez
SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL D’ART LYRIQUE
PARC DU MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
À travers ce triptyque d’installations immersives, l’artiste numérique Christelle Vinsonneau nous invite à une exploration inédite de l’imperceptible. Entre auscultation du vivant et recueil de l’intime, ce parcours transforme le visiteur en auditeur du cri du silence.
I. STÉREOTHOSCOPIE Murmures d’un arbre
Un arbre dévoile ses mystères les plus profonds. Par un contact physique et tactile avec l’écorce, le visiteur est invité à entendre l’inaudible. Une expérience sensorielle qui témoigne que le silence porte toujours un cri qui cherche à se faire entendre.
II. CORDOGRAMME La sève des secrets
Ici, un arbre devient le dépositaire de nos propres silences. Chacun est invité à inscrire ce qui ne peut être dit un secret inavoué, une douleur à évacuer, un cri intérieur. En confiant et en accrochant ses mots aux branches de l’arbre, le visiteur participe à une cartographie poétique et collective.
III. MYRMÉCOPHONIE Révélation du minuscule
Dissimulés dans l’environnement, des points de passage numériques ouvrent des fenêtres sur l’inattendu et l’inconnu. À l’aide de son smartphone, le visiteur capte des fréquences clandestines. Une plongée surréaliste dans le microcosme silencieux. .
PARC DU MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie rencontreslyriquesluchon@gmail.fr
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English :
In this triptych of immersive installations, digital artist Christelle Vinsonneau invites us to explore the imperceptible. Part auscultation of the living, part collection of the intimate, this journey transforms the visitor into a listener to the cry of silence.
L’événement SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL D’ART LYRIQUE Saint-Béat-Lez a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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