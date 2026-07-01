VISITE DE LA SALLE DU TRÉSOR ÉGLISE Saint-Béat-Lez

Informations pratiques

Saint-Béat-Lez

VISITE DE LA SALLE DU TRÉSOR

ÉGLISE 8 Rue de la Tignerie Saint-Béat-Lez Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 15:30:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-12 2026-09-13 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-25 2026-09-26

Ouverture exceptionnelle pendant les vacances pour une visite de la salle du trésor de l’église.

Accès libre. .

ÉGLISE 8 Rue de la Tignerie Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 40 05

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English :

Special vacation opening for a visit to the church treasure room.

L’événement VISITE DE LA SALLE DU TRÉSOR Saint-Béat-Lez a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE