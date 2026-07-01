VISITE DE LA SALLE DU TRÉSOR ÉGLISE Saint-Béat-Lez
vendredi 31 juillet 2026 · ÉGLISE · Saint-Béat-Lez
Informations pratiques
Saint-Béat-Lez
VISITE DE LA SALLE DU TRÉSOR
ÉGLISE 8 Rue de la Tignerie Saint-Béat-Lez Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 15:30:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-12 2026-09-13 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-25 2026-09-26
Ouverture exceptionnelle pendant les vacances pour une visite de la salle du trésor de l’église.
Accès libre. .
ÉGLISE 8 Rue de la Tignerie Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 40 05
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English :
Special vacation opening for a visit to the church treasure room.
L’événement VISITE DE LA SALLE DU TRÉSOR Saint-Béat-Lez a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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