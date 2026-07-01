COURS GRATUIT DE QI GONG PARC DU MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez
vendredi 31 juillet 2026 · PARC DU MOULIN DES ARTS · Saint-Béat-Lez
Informations pratiques
Saint-Béat-Lez
COURS GRATUIT DE QI GONG
PARC DU MOULIN DES ARTS 279 Rue de la Tignerie Saint-Béat-Lez Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 20:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Cours gratuit de Qi Gong, ouvert et accessible à tous.
Pour tous niveaux.
En plein air ou en salle en cas de temps pluvieux. .
PARC DU MOULIN DES ARTS 279 Rue de la Tignerie Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 40 05
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English :
Free Qi Gong class, open and accessible to everyone.
L’événement COURS GRATUIT DE QI GONG Saint-Béat-Lez a été mis à jour le 2026-07-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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