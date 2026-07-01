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AGENDA · Saint-Béat-Lez

COURS GRATUIT DE QI GONG PARC DU MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez

vendredi 31 juillet 2026 · PARC DU MOULIN DES ARTS · Saint-Béat-Lez

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
PARC DU MOULIN DES ARTS
Adresse
279 Rue de la Tignerie
Ville
31440 Saint-Béat-Lez
Département
Haute-Garonne
Tarif

Saint-Béat-Lez

COURS GRATUIT DE QI GONG

PARC DU MOULIN DES ARTS 279 Rue de la Tignerie Saint-Béat-Lez Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 20:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Cours gratuit de Qi Gong, ouvert et accessible à tous.
Pour tous niveaux.
En plein air ou en salle en cas de temps pluvieux.   .

PARC DU MOULIN DES ARTS 279 Rue de la Tignerie Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 40 05 

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English :

Free Qi Gong class, open and accessible to everyone.

L’événement COURS GRATUIT DE QI GONG Saint-Béat-Lez a été mis à jour le 2026-07-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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