YOGA BRUNCH Saint-Béat-Lez
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Béat-Lez
Informations pratiques
Saint-Béat-Lez
YOGA BRUNCH
LAC DE GÉRY Saint-Béat-Lez Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15
Profitez d’un moment de relaxation suivi d’un brunch convivial.
10h Yoga
11h15 Brunch
Réservation obligatoire par téléphone. 12 .
LAC DE GÉRY Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie parallele.association@gmail.com
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English :
Enjoy a moment of relaxation followed by a friendly brunch.
L’événement YOGA BRUNCH Saint-Béat-Lez a été mis à jour le 2026-06-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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