Ateliers Floraux, Au Pouvoir des Fleurs, Rambervillers
samedi 17 octobre 2026 · Au Pouvoir des Fleurs · Rambervillers
Informations pratiques
Ateliers Floraux Samedi 17 octobre, 15h00 Au Pouvoir des Fleurs Vosges
Renseignements et réservations
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00
La boutique aux Pouvoirs des Fleurs située à Rambervillers vous propose au mois d’octobre un atelier floral accessible à tous avec la fabrication d’une couronne automnale
N’hésitez pas à réserver votre place si vous êtes interessé
L’atelier se fera en petis groupes pour plus de convivialité
Le matériel et les fleurs sont fournis
Un moment créatif, convivial et fleuri à partager !
Un goûter sera également prévu
Au Pouvoir des Fleurs 2 Rue Abel Ferry, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.71.38.98.05 »}]
Atelier Floral – Couronne automnale
Au Pouvoir des Fleurs à Rambervillers
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