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Ateliers Floraux, Au Pouvoir des Fleurs, Rambervillers

samedi 17 octobre 2026 · Au Pouvoir des Fleurs · Rambervillers

Ateliers Floraux, Au Pouvoir des Fleurs, Rambervillers

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Au Pouvoir des Fleurs
Adresse
2 Rue Abel Ferry, 88700 Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
Renseignements et réservations

Ateliers Floraux Samedi 17 octobre, 15h00 Au Pouvoir des Fleurs Vosges

Renseignements et réservations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

La boutique aux Pouvoirs des Fleurs située à Rambervillers vous propose au mois d’octobre un atelier floral accessible à tous avec la fabrication d’une couronne automnale
N’hésitez pas à réserver votre place si vous êtes interessé
L’atelier se fera en petis groupes pour plus de convivialité
Le matériel et les fleurs sont fournis
Un moment créatif, convivial et fleuri à partager !
Un goûter sera également prévu

Au Pouvoir des Fleurs 2 Rue Abel Ferry, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.71.38.98.05 »}]
Atelier Floral – Couronne automnale

Au Pouvoir des Fleurs à Rambervillers

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