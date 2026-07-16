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Ateliers Floraux, Au Pouvoir des Fleurs, Rambervillers

samedi 14 novembre 2026 · Au Pouvoir des Fleurs · Rambervillers

Ateliers Floraux, Au Pouvoir des Fleurs, Rambervillers

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Au Pouvoir des Fleurs
Adresse
2 Rue Abel Ferry, 88700 Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
Renseignements et réservations

Ateliers Floraux Samedi 14 novembre, 15h00 Au Pouvoir des Fleurs Vosges

Renseignements et réservations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T16:30:00+01:00
Fin : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T16:30:00+01:00

La boutique Au Pouvoir des Fleurs vous propose au mois de novembre un atelier floral accessible à tous et la fabrication de petit pot en séché.
N’hésitez pas à réserver votre place si vous êtes interessé
L’atelier se fera en petis groupes pour plus de convivialité
Le matériel et les fleurs sont fournis
Un moment créatif, convivial et fleuri à partager !
Un goûter sera également prévu

Au Pouvoir des Fleurs 2 Rue Abel Ferry, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.71.38.98.05 »}]
Atelier Floral – Petit pot en séché

Au Pouvoir des Fleurs à Rambervillers

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