Ateliers – Fouilles archéologiques, Arkeos – Musée, Parc archéologique, Douai
samedi 19 septembre 2026 · Arkeos - Musée, Parc archéologique · Douai
Informations pratiques
Ateliers – Fouilles archéologiques 19 et 20 septembre Arkeos – Musée, Parc archéologique Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Par les médiateurs d’Arkéos
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Munis de truelles, de seaux et de pelles, expérimentez les techniques de fouilles sur le chantier école d’Arkéos.
Horaires >
1 séance de 10h à 11h30 pour les enfants de 4 à 6 ans,
2 séances de 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30 en famille à partir de 7 ans
Gratuit, sur réservation : www.douaisis-agglo-tourisme.com
Arkeos – Musée, Parc archéologique 4401 route de Tournai – 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France 03 27 71 18 00 http://www.arkeos.fr [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.douaisis-agglo.com/journees-europeennes-du-patrimoine-atelier-fouilles.html »}] [{« link »: « http://www.douaisis-agglo-tourisme.com »}] Autoroute A 21
Par les médiateurs d’Arkéos
©Douaisis agglo
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