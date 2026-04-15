Ateliers Gym aidants-aidés TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Ateliers Gym aidants-aidés

TARBES 2 rue Marie Saint-Frai Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-06

Nouveau à l’EHPAD Saint-Frai !

Vous avez plus de 65 ans ou vous accompagnez un proche âgé ? Rejoignez nos séances hebdomadaires d’activité physique adaptée !

SÉANCES TOUS LES LUNDIS

14h-15h Gymnastique aidant-aidé

15h-16h Atelier équilibre pour tous

Ateliers pouvant accueillir 12 personnes (8 places pour les résidents de l’EHPAD et 4 pour les personnes de l’extérieur), animés par un éducateur d’activité physique adapté de SIEL BLEU.

> INFOS & INSCRIPTIONS auprès de l’animatrice Mathilde par téléphone ou par mail (voir bloc Coordonnées)

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TARBES 2 rue Marie Saint-Frai Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 38 68 60 animation.tarbes@saintfrai.fr

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English :

New at EHPAD Saint-Frai!

Are you over 65 or looking after an elderly relative? Join our weekly adapted physical activity sessions!

SESSIONS EVERY MONDAY

2pm-3pm: Caregiver-caregiver gymnastics

3pm-4pm: Balance workshop for all

Workshops for 12 people (8 places for EHPAD residents and 4 for outsiders), led by a SIEL BLEU physical activity instructor.

> INFO & REGISTRATION with Mathilde by phone or e-mail (see contact details)

L’événement Ateliers Gym aidants-aidés Tarbes a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Tarbes|CDT65