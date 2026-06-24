Ateliers herbier et torchis au Musée du Paysan Gascon Musée du Paysan Gascon Toujouse

Informations pratiques

Toujouse

Ateliers herbier et torchis au Musée du Paysan Gascon

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Participez à un atelier herbier & tisane d’été ou à un atelier torchis. Les deux sont possible dans la journée !

Ateliers herbier & tisane d’été

10h30-12h & 14h30-16h

Avec Jean-Pierre Vignolles, jardinier paysagiste et cueilleur de simples

Lors d’une promenade botanique, créez un herbier pour ne rien oublier et dégustez une tisane de plantes du moment.

Dès 6 ans

Réservations avant le mardi 7/07

Atelier torchis

15h-18h (en continu)

Dès 4 ans

Tarifs 1 atelier adulte 8€, enfant 5€ (visite du musée incluse)

Tarifs 2 ateliers adulte 10€, enfant 7€ (visite du musée incluse)

Le Musée du Paysan Gascon vous plonge dans le quotidien de la vie rurale en Armagnac. Découvrez le monde agricole, la culture de la vigne, l’élaboration du vin et de l’armagnac, et sur des métiers anciens !

Visitez les ateliers du tisserand, du tonnelier, du sabotier, du charpentier, du menuisier ou encore celui du forgeron. La maison du brassier, maison modeste qui servait à héberger l’ouvrier agricole, vous invite à enrichir vos connaissances sur les constructions locales en torchis et pans de bois. Vous découvrirez également l’intérieur bourgeois de la belle demeure de 1850 la maison de maître.

.

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11 contact@museepaysangascon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join a summer herb and herbal tea workshop or a cob workshop. You can do both in one day!

Summer Herb & Herbal Tea Workshops

10:30 a.m.–12:00 p.m. & 2:30–4:00 p.m.

With Jean-Pierre Vignolles, landscape gardener and herbalist

During a botanical walk, create a herbarium so you don’t forget anything, and enjoy a herbal tea made from seasonal plants.

Ages 6 and up

Reservations required by Tuesday, July 7

Cob Workshop

3:00 PM–6:00 PM (ongoing)

Ages 4 and up

Prices for 1 workshop: adults 8?, children 5? (museum visit included)

Prices for 2 workshops: adults 10?, children 7? (museum visit included)

The Musée du Paysan Gascon immerses you in the daily life of rural Armagnac. Discover the world of agriculture, viticulture, wine and Armagnac production, and traditional crafts!

Visit the workshops of the weaver, the cooper, the clog maker, the carpenter, the joiner, and even the blacksmith. The brewer’s house—a modest dwelling that once housed farm laborers—invites you to learn more about local cob and half-timbered construction. You’ll also discover the bourgeois interior of the beautiful 1850s mansion: the “maître’s house.”

L’événement Ateliers herbier et torchis au Musée du Paysan Gascon Toujouse a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65