Ateliers herbier et torchis au Musée du Paysan Gascon Musée du Paysan Gascon Toujouse
mercredi 8 juillet 2026 · Musée du Paysan Gascon · Toujouse
Informations pratiques
Toujouse
Ateliers herbier et torchis au Musée du Paysan Gascon
Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Participez à un atelier herbier & tisane d’été ou à un atelier torchis. Les deux sont possible dans la journée !
Ateliers herbier & tisane d’été
10h30-12h & 14h30-16h
Avec Jean-Pierre Vignolles, jardinier paysagiste et cueilleur de simples
Lors d’une promenade botanique, créez un herbier pour ne rien oublier et dégustez une tisane de plantes du moment.
Dès 6 ans
Réservations avant le mardi 7/07
Atelier torchis
15h-18h (en continu)
Dès 4 ans
Tarifs 1 atelier adulte 8€, enfant 5€ (visite du musée incluse)
Tarifs 2 ateliers adulte 10€, enfant 7€ (visite du musée incluse)
Le Musée du Paysan Gascon vous plonge dans le quotidien de la vie rurale en Armagnac. Découvrez le monde agricole, la culture de la vigne, l’élaboration du vin et de l’armagnac, et sur des métiers anciens !
Visitez les ateliers du tisserand, du tonnelier, du sabotier, du charpentier, du menuisier ou encore celui du forgeron. La maison du brassier, maison modeste qui servait à héberger l’ouvrier agricole, vous invite à enrichir vos connaissances sur les constructions locales en torchis et pans de bois. Vous découvrirez également l’intérieur bourgeois de la belle demeure de 1850 la maison de maître.
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Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11 contact@museepaysangascon.fr
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English :
Join a summer herb and herbal tea workshop or a cob workshop. You can do both in one day!
Summer Herb & Herbal Tea Workshops
10:30 a.m.–12:00 p.m. & 2:30–4:00 p.m.
With Jean-Pierre Vignolles, landscape gardener and herbalist
During a botanical walk, create a herbarium so you don’t forget anything, and enjoy a herbal tea made from seasonal plants.
Ages 6 and up
Reservations required by Tuesday, July 7
Cob Workshop
3:00 PM–6:00 PM (ongoing)
Ages 4 and up
Prices for 1 workshop: adults 8?, children 5? (museum visit included)
Prices for 2 workshops: adults 10?, children 7? (museum visit included)
The Musée du Paysan Gascon immerses you in the daily life of rural Armagnac. Discover the world of agriculture, viticulture, wine and Armagnac production, and traditional crafts!
Visit the workshops of the weaver, the cooper, the clog maker, the carpenter, the joiner, and even the blacksmith. The brewer’s house—a modest dwelling that once housed farm laborers—invites you to learn more about local cob and half-timbered construction. You’ll also discover the bourgeois interior of the beautiful 1850s mansion: the “maître’s house.”
L’événement Ateliers herbier et torchis au Musée du Paysan Gascon Toujouse a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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