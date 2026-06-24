Écofête au moustique Musée du Paysan Gascon Toujouse
dimanche 5 juillet 2026 · Musée du Paysan Gascon · Toujouse
Informations pratiques
Toujouse
Écofête au moustique
Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers
Tarif : – – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Profitez d’une journée exceptionnelle au musée entre navettes en calèche, récoltes à l’ancienne et démonstrations d’artisans !
Avec l’asso’ PIMAO et de nombreux acteurs locaux
Cette année l’écofête se délocalise à la forêt de Monlezun-Maupas ! Pour l’occasion, grâce aux navettes en calèche, profitez d’une journée exceptionnelle au musée récoltes à l’ancienne, ateliers, démonstrations d’artisans…
Tout public
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Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11
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English :
Enjoy an exceptional day at the museum, featuring horse-drawn carriage rides, traditional harvest demonstrations, and artisan workshops!
In partnership with the PIMAO association and many local organizations
This year, the eco-festival is moving to the Monlezun-Maupas forest! For the occasion, thanks to the horse-drawn carriage shuttles, enjoy an exceptional day at the museum: traditional harvesting, workshops, artisan demonstrations…
For all ages
L’événement Écofête au moustique Toujouse a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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