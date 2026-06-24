Écofête au moustique Musée du Paysan Gascon Toujouse

Informations pratiques

Toujouse

Écofête au moustique

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers

Tarif : – – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Profitez d’une journée exceptionnelle au musée entre navettes en calèche, récoltes à l’ancienne et démonstrations d’artisans !

Avec l’asso’ PIMAO et de nombreux acteurs locaux

Cette année l’écofête se délocalise à la forêt de Monlezun-Maupas ! Pour l’occasion, grâce aux navettes en calèche, profitez d’une journée exceptionnelle au musée récoltes à l’ancienne, ateliers, démonstrations d’artisans…

Tout public

.

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy an exceptional day at the museum, featuring horse-drawn carriage rides, traditional harvest demonstrations, and artisan workshops!

In partnership with the PIMAO association and many local organizations

This year, the eco-festival is moving to the Monlezun-Maupas forest! For the occasion, thanks to the horse-drawn carriage shuttles, enjoy an exceptional day at the museum: traditional harvesting, workshops, artisan demonstrations…

For all ages

L’événement Écofête au moustique Toujouse a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65