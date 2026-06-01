Ateliers impression urbaine Metz
Ateliers impression urbaine Metz vendredi 26 juin 2026.
Metz
Ateliers impression urbaine
Place Saint-Simplice Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 14:00:00
fin : 2026-06-26 18:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Valentin Gall (alias Valgal) propose deux ateliers impression autour des nouveaux tampons de voirie qu’il s’est appropriés. À l’occasion de cette installation, l’artiste vous invite à réaliser votre propre tirage sur papier et/ ou à personnaliser le support de votre choix directement à même la plaque d’égout (privilégiez les surfaces planes et les tissus clairs), afin de repartir avec un souvenir unique !Tout public
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Place Saint-Simplice Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Valentin Gall (a.k.a. Valgal) offers two printing workshops based around the new manhole covers he’s made his own. For the occasion of this installation, the artist invites you to make your own print on paper and/or personalize the medium of your choice directly on the manhole cover (prefer flat surfaces and light-colored fabrics), and leave with a unique souvenir!
L’événement Ateliers impression urbaine Metz a été mis à jour le 2026-06-18 par AGENCE INSPIRE METZ
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