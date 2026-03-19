Ateliers initiation au cyanotype dans le jardin des Carmes, Le jardin des Carmes, Beauvoir-en-Royans

Ateliers initiation au cyanotype dans le jardin des Carmes Dimanche 7 juin, 10h30, 14h30 Le jardin des Carmes Isère

Tarif unique : 5€; limité à 12 personnes (inscriptions conseillées); à partir de 10 ans (enfant si accompagné d’un adulte)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Atelier précédé d’une présentation du jardin médiéval.

Envie de découvrir la magie du cyanotype ? Cet atelier est fait pour vous. Accessible aussi bien aux adultes qu’aux enfants, il vous permettra de vous initier à cette technique photographique ancienne qui joue avec la lumière et le bleu de Prusse pour créer des images uniques. Dans une ambiance conviviale et créative, vous apprendrez les bases du cyanotype : préparation des supports, exposition à la lumière et révélation de vos propres œuvres.

Le jardin des Carmes Couvent des Carmes, ancienne route de Presles, 38160 Beauvoir-en-Royans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Beauvoir-en-Royans 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 38 01 01 http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/5490-couventdescarmes.htm [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 38 01 01 »}, {« type »: « email », « value »: « couvent.carmes@smvic.fr »}, {« owner »: {« uid »: 828001, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-03-19T16:29:37.297Z », « data »: [{« eventDuration »: « 120 », « bookingContact »: « couvent.carmes@smvic.fr », « response »: {« passId »: 401348492, « isPending »: false, « addressId »: 585346}, « venueId »: 152003, « description »: « linked desc », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-03-19T16:29:36.771Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2181255, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-03-19T16:29:36.942Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 448674056, « id »: 1}, {« passId »: 448674057, « id »: 2}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1780821000000, « id »: 1}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1780835400000, « id »: 2}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-03-19T16:29:37.297Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/401348492 »}] Propriété publique, ce jardin a été créé en 2009 au sein du couvent des Carmes (XIVe siècle). D’inspiration médiévale, il comprend le jardin de simples construit en damiers, le jardin potager et ses légumes anciens, le verger (300 fruitiers). Autoroute A49 (Grenoble/Valence), sortie Saint-Marcellin à 5mn.

Atelier précédé d’une présentation du jardin médiéval.

©NNehringistockphoto