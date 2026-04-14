Visite gustative, Le jardin des Carmes, Beauvoir-en-Royans

Visite gustative Samedi 6 juin, 14h30 Le jardin des Carmes Isère

Tarif unique : 5€ ; Marche de 2 km aller-retour entre les 2 sites : prévoir des chaussures confortables.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Visite guidée historique et patrimoniale du site delphinal en finissant par le jardin d’inspiration médiéval du Couvent (1h) puis visite du jardin mellifère et de son rucher en compagnie de Perrine Hautecoeur, apicultrice de la Miellerie des Coulmes, qui vous fera déguster sa production de miels (1h).

Le jardin des Carmes Couvent des Carmes, ancienne route de Presles, 38160 Beauvoir-en-Royans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Beauvoir-en-Royans 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 38 01 01 http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/5490-couventdescarmes.htm Propriété publique, ce jardin a été créé en 2009 au sein du couvent des Carmes (XIVe siècle). D’inspiration médiévale, il comprend le jardin de simples construit en damiers, le jardin potager et ses légumes anciens, le verger (300 fruitiers). Autoroute A49 (Grenoble/Valence), sortie Saint-Marcellin à 5mn.

Visite guidée historique et patrimoniale du site delphinal en finissant par le jardin d’inspiration médiéval du Couvent (1h) puis visite du jardin mellifère et de son rucher en compagnie de Perrine…

Roseline Izquierdo