Bulles musicales, Le jardin des Carmes, Beauvoir-en-Royans

Bulles musicales Samedi 6 juin, 14h30 Le jardin des Carmes Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Douceurs musicales à partager avec les habitants du jardin, les plantes et le vent… sur l’ensemble du site : jardin des simples, verger, site delphinal.

> proposées par les élèves de l’école de musique intercommunale

Le jardin des Carmes Couvent des Carmes, ancienne route de Presles, 38160 Beauvoir-en-Royans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Beauvoir-en-Royans 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 38 01 01 http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/5490-couventdescarmes.htm Propriété publique, ce jardin a été créé en 2009 au sein du couvent des Carmes (XIVe siècle). D’inspiration médiévale, il comprend le jardin de simples construit en damiers, le jardin potager et ses légumes anciens, le verger (300 fruitiers). Autoroute A49 (Grenoble/Valence), sortie Saint-Marcellin à 5mn.

Douceurs musicales à partager avec les habitants du jardin, les plantes et le vent… sur l’ensemble du site : jardin des simples, verger, site delphinal.

©Viviane Gégout