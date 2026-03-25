Concert au jardin des Carmes, Le jardin des Carmes, Beauvoir-en-Royans

Concert au jardin des Carmes Vendredi 5 juin, 20h00 Le jardin des Carmes Isère

Jauge limitée à 90 places : inscription conseillée. Plein tarif = 12€ ; Tarif réduit = 5€ (minima sociaux, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:30:00+02:00

Chanteuse et multi-instrumentiste, Lior Shoov danse sur un fil ténu entre improvisation chansons et poésie sauvage, hasards heureux et virtuosité, intériorité profonde et partage

Dans Solo Collectif, elle invite les spectateurs à s’installer en cercle autour d’elle pour former un collectif éphémère. Avec beaucoup d’humilité, de sincérité et d’humanité, Lior Shoov rassemble et nous offre une performance qui résonne en profondeur comme un vrai moment de poésie

Le jardin des Carmes Couvent des Carmes, ancienne route de Presles, 38160 Beauvoir-en-Royans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Beauvoir-en-Royans 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 38 01 01 http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/5490-couventdescarmes.htm [{« owner »: {« uid »: 828001, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-03-25T13:13:06.192Z », « data »: [{« eventDuration »: 90, « bookingContact »: « couvent.carmes@smvic.fr », « response »: {« passId »: 402019595, « isPending »: false, « addressId »: 585346}, « venueId »: 152003, « description »: « Se baladant entre franu00e7ais, anglais, espagnol, hu00e9breu et langue imaginaire, tout est particulier chez Lior Shoov. Son parti pris musical acoustique ainsi que son regard pou00e9tique sur le monde nous transportent dans son univers hors-norme. », « category »: « CONCERT », « operation »: « create », « musicType »: « OTHER », « appliedAt »: « 2026-03-25T13:13:04.829Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2195100, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-03-25T13:13:05.031Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 449460797, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1780682400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-03-25T13:13:06.191Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/402019595 »}, {« type »: « email », « value »: « couvent.carmes@smvic.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 76 38 01 01 »}] Propriété publique, ce jardin a été créé en 2009 au sein du couvent des Carmes (XIVe siècle). D’inspiration médiévale, il comprend le jardin de simples construit en damiers, le jardin potager et ses légumes anciens, le verger (300 fruitiers). Autoroute A49 (Grenoble/Valence), sortie Saint-Marcellin à 5mn.

Chanteuse et multi-instrumentiste, Lior Shoov danse sur un fil ténu entre improvisation chansons et poésie sauvage, hasards heureux et virtuosité, intériorité profonde et partage

©Ministère de la Culture