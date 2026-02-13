visite découverte du jardin mellifere, Jardin Mellifère – Trémini, Beauvoir-en-Royans

visite découverte du jardin mellifere 5 – 7 juin Jardin Mellifère – Trémini Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Parcour libre de découverte entre flore mellifere et insectes. Voir comme une abeille!

Espace détente a disposition, ferme pédagogique

Jardin Mellifère – Trémini 38160 Beauvoir en Royans Beauvoir-en-Royans 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 04 76 36 21 27 https://lesartsdemaya.blogspot.com/ https://www.facebook.com/lesartsdemaya Créé par la Miellerie des Coulmes, le jardin mellifère, son écomusée et sa petite ferme pédagogique proposent un lieu de détente et de découverte pour petits et grands.

Dans son cadre intemporel et ludique, il est possible de voir les animaux de la ferme, de découvrir insectes et fleurs ainsi que le métier d’apiculteur.

©MDC