Ateliers jeune public Mon gentil monstre d’Halloween Musée des impressionnismes Giverny

Informations pratiques

Giverny

Ateliers jeune public Mon gentil monstre d’Halloween

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 14:30:00

fin : 2026-10-30 16:30:00

Date(s) :

2026-10-30

Viens imaginer un drôle de personnage inspiré de l’univers fantastique d’Halloween lors d’un atelier créatif plein de couleurs et de bonne humeur.

À ton tour de créer un masque de monstre amusant et original en jouant avec les formes, les couleurs et les expressions. Yeux démesurés, cornes étonnantes, dents rigolotes ou motifs farfelus donneront vie à un personnage aussi étrange qu’attachant.

Un moment ludique et créatif pour laisser parler ton imagination et repartir avec un masque monstrueusement joyeux.

Techniques mixtes .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

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English : Ateliers jeune public Mon gentil monstre d’Halloween

L’événement Ateliers jeune public Mon gentil monstre d’Halloween Giverny a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération