Informations pratiques

Giverny

Ateliers jeune public Petite Nature morte

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26 14:30:00

fin : 2026-10-28 16:30:00

Date(s) :

2026-10-26 2026-10-28

Viens découvrir les formes simples et les couleurs délicates des fruits à travers un atelier d’observation et de création.

À ton tour de représenter la nature sur le motif en t’inspirant de ce que tu observes devant toi. À l’aide de pastels, de peinture ou d’aquarelle, tu apprendras à jouer avec les couleurs, la lumière et les touches visibles pour composer une nature morte tout en nuances, dans un esprit proche de celui des peintres impressionnistes.

Techniques Pastels gras ou secs, aquarelle .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

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English : Ateliers jeune public Petite Nature morte

L’événement Ateliers jeune public Petite Nature morte Giverny a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération