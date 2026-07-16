Ateliers juniors, Archives départementales Du Val-D’oise, Pontoise
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales Du Val-D'oise · Pontoise
Informations pratiques
Ateliers juniors 19 et 20 septembre Archives départementales Du Val-D’oise Val-D’Oise
Présence d’un adulte obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Deux ateliers en famille autour de la photographie
Dans le cadre de l’exposition « Face à l’objectif. Une histoire du portrait en photographie », labellisée Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture, deux animations sont proposées aux enfants durant le week-end :
Samedi 19 septembre à 15h30. Séance photo en costume, et création d’une photo-carte : les enfants réalisent leur carte de visite personnalisée comme au 19e siècle. A partir de 7 ans avec l’aide des parents.
Dimanche 20 septembre à 15h30 : séance photo en costume, et décoration d’un cadre photo (gommettes, pochoirs, éléments de scrapbooking…). A partir de 5 ans.
Archives départementales Du Val-D’oise 3 Av. de la Palette, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Larris / Maradas / Palette / Bocage Val-D’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://archives.valdoise.fr/n/septembre-journees-europeennes-du-patrimoine/n:708 »}]
Ateliers en famille autour de la photographie
©ADVO 2026
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