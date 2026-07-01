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Visite guidée « Par les vivants », Circuit au coeur de Pontoise, Pontoise

samedi 19 septembre 2026 · Circuit au coeur de Pontoise · Pontoise

Visite guidée « Par les vivants », Circuit au coeur de Pontoise, Pontoise

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Circuit au coeur de Pontoise
Adresse
15 rue Thiers 95300 Pontoise
Ville
95300 Pontoise
Département
Val-d'Oise

Visite guidée « Par les vivants » Samedi 19 septembre, 15h30 Circuit au coeur de Pontoise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

« Par les Vivants » vous propose une visite guidée exceptionnelle dans le cœur de Pontoise pour découvrir l’histoire et le patrimoine de quatre familles juives pontoisiennes persécutées durant la Seconde Guerre mondiale.
Ce projet a été réalisé en collaboration avec les élèves du lycée Notre-Dame de la Compassion de Pontoise. Le parcours vous mènera de la rue Thiers à la rue de La Roche.

Circuit au coeur de Pontoise 15 rue Thiers 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France
Circuit commenté « Par les vivants »

©Par Les Vivants

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