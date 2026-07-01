Visite guidée « Par les vivants », Circuit au coeur de Pontoise, Pontoise
samedi 19 septembre 2026 · Circuit au coeur de Pontoise · Pontoise
Informations pratiques
Visite guidée « Par les vivants » Samedi 19 septembre, 15h30 Circuit au coeur de Pontoise Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
« Par les Vivants » vous propose une visite guidée exceptionnelle dans le cœur de Pontoise pour découvrir l’histoire et le patrimoine de quatre familles juives pontoisiennes persécutées durant la Seconde Guerre mondiale.
Ce projet a été réalisé en collaboration avec les élèves du lycée Notre-Dame de la Compassion de Pontoise. Le parcours vous mènera de la rue Thiers à la rue de La Roche.
Circuit au coeur de Pontoise 15 rue Thiers 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France
Circuit commenté « Par les vivants »
©Par Les Vivants
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