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La crypte du Couvent des Bénédictines anglaises, Crypte du Couvent des Bénédictines anglaises, Pontoise

samedi 19 septembre 2026 · Crypte du Couvent des Bénédictines anglaises · Pontoise

La crypte du Couvent des Bénédictines anglaises, Crypte du Couvent des Bénédictines anglaises, Pontoise

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Crypte du Couvent des Bénédictines anglaises
Adresse
1 chemin du Clos des Anglaises 95300 Pontoise
Ville
95300 Pontoise
Département
Val-d'Oise
Tarif
15 personnes par groupe, durée 30mn maximum

La crypte du Couvent des Bénédictines anglaises 19 et 20 septembre Crypte du Couvent des Bénédictines anglaises Val-d’Oise

15 personnes par groupe, durée 30mn maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Persécutées à la fin du XVIe siècle, les bénédictines anglaises fuient l’Angleterre pour la France. Elles s’installent à Pontoise en 1658 grâce à leur compatriote Lord Montaigu, abbé de Saint-Martin de Pontoise. Le couvent ferme en 1786, il est démantelé à la Révolution. La crypte du Couvent des bénédictines anglaises, édifiée vers 1670, est aujourd’hui à découvrir après sa toute récente restauration. Avec ses belles voûtes et ses 55m², elle vous replongera au temps des moniales.
Sur réservation uniquement, à musee@ville-pontoise.fr ou 01 30 73 90 77

Crypte du Couvent des Bénédictines anglaises 1 chemin du Clos des Anglaises 95300 Pontoise Pontoise 95300 Marcouville Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « musee@ville-pontoise.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 73 90 77 »}] [{« link »: « mailto:musee@ville-pontoise.fr »}] La crypte du Couvent des bénédictines anglaises, édifiée vers 1670, est aujourd’hui à découvrir après sa toute récente restauration. Avec ses belles voûtes et ses 55m², elle vous replongera au temps des moniales.
Visite commentée

©R. Dupaquier

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