La crypte du Couvent des Bénédictines anglaises, Crypte du Couvent des Bénédictines anglaises, Pontoise

Informations pratiques

La crypte du Couvent des Bénédictines anglaises 19 et 20 septembre Crypte du Couvent des Bénédictines anglaises Val-d’Oise

15 personnes par groupe, durée 30mn maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Persécutées à la fin du XVIe siècle, les bénédictines anglaises fuient l’Angleterre pour la France. Elles s’installent à Pontoise en 1658 grâce à leur compatriote Lord Montaigu, abbé de Saint-Martin de Pontoise. Le couvent ferme en 1786, il est démantelé à la Révolution. La crypte du Couvent des bénédictines anglaises, édifiée vers 1670, est aujourd’hui à découvrir après sa toute récente restauration. Avec ses belles voûtes et ses 55m², elle vous replongera au temps des moniales.

Sur réservation uniquement, à musee@ville-pontoise.fr ou 01 30 73 90 77

Crypte du Couvent des Bénédictines anglaises 1 chemin du Clos des Anglaises 95300 Pontoise Pontoise 95300 Marcouville Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « musee@ville-pontoise.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 73 90 77 »}] [{« link »: « mailto:musee@ville-pontoise.fr »}] La crypte du Couvent des bénédictines anglaises, édifiée vers 1670, est aujourd’hui à découvrir après sa toute récente restauration. Avec ses belles voûtes et ses 55m², elle vous replongera au temps des moniales.

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©R. Dupaquier