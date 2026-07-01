La crypte du Couvent des Bénédictines anglaises, Crypte du Couvent des Bénédictines anglaises, Pontoise
samedi 19 septembre 2026 · Crypte du Couvent des Bénédictines anglaises · Pontoise
Informations pratiques
La crypte du Couvent des Bénédictines anglaises 19 et 20 septembre Crypte du Couvent des Bénédictines anglaises Val-d’Oise
15 personnes par groupe, durée 30mn maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Persécutées à la fin du XVIe siècle, les bénédictines anglaises fuient l’Angleterre pour la France. Elles s’installent à Pontoise en 1658 grâce à leur compatriote Lord Montaigu, abbé de Saint-Martin de Pontoise. Le couvent ferme en 1786, il est démantelé à la Révolution. La crypte du Couvent des bénédictines anglaises, édifiée vers 1670, est aujourd’hui à découvrir après sa toute récente restauration. Avec ses belles voûtes et ses 55m², elle vous replongera au temps des moniales.
Sur réservation uniquement, à musee@ville-pontoise.fr ou 01 30 73 90 77
Crypte du Couvent des Bénédictines anglaises 1 chemin du Clos des Anglaises 95300 Pontoise Pontoise 95300 Marcouville Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « musee@ville-pontoise.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 73 90 77 »}] [{« link »: « mailto:musee@ville-pontoise.fr »}] La crypte du Couvent des bénédictines anglaises, édifiée vers 1670, est aujourd’hui à découvrir après sa toute récente restauration. Avec ses belles voûtes et ses 55m², elle vous replongera au temps des moniales.
Visite commentée
©R. Dupaquier
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