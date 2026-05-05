Ateliers La Pause Végétale Tableau floral BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Ateliers La Pause Végétale Tableau floral

BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 14:00:00

fin : 2026-06-04 16:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Créez un tableau végétal et fleuri avec Stéphanie à La Pause Végétale. 5 places max. Réservation 06 27 40 96 97.

Tarif 25€/p

.

BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 27 40 96 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Create a floral tableau with Stéphanie at La Pause Végétale. 5 places max. Reservations: 06 27 40 96 97.

Price: 25?/p

L’événement Ateliers La Pause Végétale Tableau floral Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-05 par Pôle du Tourmalet |CDT65