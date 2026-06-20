Ateliers Land art, Château du bois baudron, Thouars

Informations pratiques

Ateliers Land art Samedi 19 septembre, 09h00 Château du bois baudron Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Profitez du château et de son jardin lors d’une matinée placée sous le signe du patrimoine, de la nature, de la mémoire et de la création artistique.

Des ateliers de land art sont proposés aux enfants. Les moins de 6 ans découvriront les formes, les couleurs et les trésors de la nature. Les 6-12 ans pourront imaginer et réaliser une œuvre inspirée du patrimoine et des paysages du site.

Château du bois baudron 6 Rue des Sablons, Mauzé-Thouarsais, 79100 Thouars Thouars 79100 Mauzé-Thouarsais Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Profitez du château et de son jardin lors d’une matinée placée sous le signe du patrimoine, de la nature, de la mémoire et de la création artistique.

©ville de Thouars