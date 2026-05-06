Les Journées européennes du patrimoine au Musée Henri Barré Musée Henri Barré Thouars
Les Journées européennes du patrimoine au Musée Henri Barré Musée Henri Barré Thouars samedi 19 septembre 2026.
Thouars
Les Journées européennes du patrimoine au Musée Henri Barré
Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le musée vous invite à la découverte de l’art du vitrail grâce à des bénévoles passionnés. Dans le cadre de l’exposition temporaire sur Fernand Serreau, les peintres de l’École du Thouet et de l’École municipale d’arts plastiques de Thouars poseront leurs chevalets au musée et dans la ville.
Durant cette grande fête du patrimoine, le musée vous invite à la découverte de l’art du vitrail grâce à des bénévoles passionnés. Dans le cadre de l’exposition temporaire sur Fernand Serreau, les peintres de l’École du Thouet et de l’École municipale d’arts plastiques de Thouars poseront leurs chevalets au musée et dans la ville. Leur talent vous offrira à porter un autre regard sur le
patrimoine de la ville.
Animation proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .
Musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 66 43 45 musee.accueil@thouars.fr
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English : Les Journées européennes du patrimoine au Musée Henri Barré
The museum invites you to discover the art of stained glass thanks to passionate volunteers. As part of the temporary exhibition on Fernand Serreau, painters from the École du Thouet and the École municipale d?arts plastiques de Thouars will be setting up their easels at the museum and in the town.
L’événement Les Journées européennes du patrimoine au Musée Henri Barré Thouars a été mis à jour le 2026-05-06 par Maison du Thouarsais
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