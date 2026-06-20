Promenade au coeur du parc Imbert, Parc Imbert, Thouars
samedi 19 septembre 2026 · Parc Imbert · Thouars
Informations pratiques
Promenade au coeur du parc Imbert 19 et 20 septembre Parc Imbert Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Déambulez dans ce parc aménagé au cours du XXe siècle et profitez d’une promenade au cœur d’un espace naturel préservé.
Au fil de votre balade, observez également une partie de la muraille médiévale, témoin de l’histoire du site.
Parc Imbert Parc Imbert 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Autrefois appelé clos de Crevant, ce parc de 3 hectares fut acheté en 1854 par Hugues Imbert, greffier de paix.
À sa mort, le domaine, alors principalement utilisé pour la pêche et la chasse, fut transmis à la famille Largeau. Après une longue procédure, la Ville de Thouars en fit l’acquisition en 1946. Le parc prit alors le nom de Clos Imbert.
Progressivement, il remplaça l’ancien jardin public situé juste au-dessus, face aux bains-douches.
Déambulez dans ce parc aménagé au cours du XXe siècle. Baladez-vous dans cet espace naturel tout en observant une partie de la muraille du Moyen Âge.
©ville de Thouars
À voir aussi à Thouars (Deux-Sèvres)
- Championnat de France de Gravel Les graviers roses À l’orangerie du Château Thouars 11 septembre 2026
- Visite guidée de la Chapelle et du Château Rond Point du 19 mars 1962 Thouars 13 septembre 2026
- Inauguration des places Flandres Dunkerque et Lavault à Thouars REPORTÉ Sur la Place Lavault Thouars 18 septembre 2026
- Les Journées européennes du patrimoine au Musée Henri Barré Musée Henri Barré Thouars 19 septembre 2026
- Démonstration : l’église Saint-Laon et son orgue, Église Saint-Laon, Thouars 19 septembre 2026