Promenade au coeur du parc Imbert, Parc Imbert, Thouars

Informations pratiques

Promenade au coeur du parc Imbert 19 et 20 septembre Parc Imbert Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Déambulez dans ce parc aménagé au cours du XXe siècle et profitez d’une promenade au cœur d’un espace naturel préservé.

Au fil de votre balade, observez également une partie de la muraille médiévale, témoin de l’histoire du site.

Parc Imbert Parc Imbert 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Autrefois appelé clos de Crevant, ce parc de 3 hectares fut acheté en 1854 par Hugues Imbert, greffier de paix.

À sa mort, le domaine, alors principalement utilisé pour la pêche et la chasse, fut transmis à la famille Largeau. Après une longue procédure, la Ville de Thouars en fit l’acquisition en 1946. Le parc prit alors le nom de Clos Imbert.

Progressivement, il remplaça l’ancien jardin public situé juste au-dessus, face aux bains-douches.

Déambulez dans ce parc aménagé au cours du XXe siècle. Baladez-vous dans cet espace naturel tout en observant une partie de la muraille du Moyen Âge.

©ville de Thouars