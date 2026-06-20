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Démonstration : l’église Saint-Laon et son orgue, Église Saint-Laon, Thouars

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Laon · Thouars

Démonstration : l’église Saint-Laon et son orgue, Église Saint-Laon, Thouars

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Laon
Adresse
Place Saint-Laon, 79100 Thouars
Ville
79100 Thouars
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit.

Démonstration : l’église Saint-Laon et son orgue 19 et 20 septembre Église Saint-Laon Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir librement l’édifice et son histoire.

Une présentation de l’orgue est proposée le samedi et le dimanche, de 10h à 12h. La découverte de l’instrument se fait par groupes de cinq personnes.

Église Saint-Laon Place Saint-Laon, 79100 Thouars Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 68 16 25 http://www.thouars.fr/vah Découvrez cette église abritant le caveau de Marguerite d’Écosse, première épouse du dauphin Louis XI.
venez découvrir librement l’édifice et son histoire.

© ville de Thouars

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