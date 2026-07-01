SNCF RÉSEAU : découvrez le poste d’aiguillage de Thouars, Poste d’aiguillage de Thouars, Thouars

Informations pratiques

SNCF RÉSEAU : découvrez le poste d’aiguillage de Thouars Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Poste d’aiguillage de Thouars Deux-Sèvres

Inscription sur https://affluences.com/ dès le 3/09/2026. Programme complet des JEP SNCF sur patrimoine.sncf.com. Chaussures fermées obligatoires. Dès 5 ans, sans poussette. Déconseillé si difficultés à marcher.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le poste d’aiguillage de la gare de Thouars ouvre exceptionnellement ses portes.

Rencontrez les aiguilleurs du rail, ces professionnels passionnés qui assurent chaque jour la circulation des trains en toute sécurité.

Au programme : présentation du métier d’aiguilleur, découverte des installations techniques et échanges avec les agents SNCF Réseau.

Une immersion unique au cœur des infrastructures ferroviaires !

Poste d’aiguillage de Thouars Place Clément Ménard, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoine.sncf.com/ »}]

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le poste d’aiguillage de la gare de Thouars vous ouvre exceptionnellement ses portes.

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