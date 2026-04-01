[ATELIERS] Le Mercredi des enfants CAUTERETS Cauterets

Cauterets

[ATELIERS] Le Mercredi des enfants

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 10:00:00

fin : 2026-04-29 12:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Ateliers dédiés aux enfants (de 6 à 12 ans) pour découvrir la biodiversité de la vallée à travers différentes activités ongulés sauvages (crânes, silhouettes, photographies, vidéos), rapaces (silhouettes, plumes, photographies) et empreintes, pour apprendre tout en s’amusant.

Rendez-vous à la maison du Parc national de Cauterets

Renseignements au 05 62 92 52 56

Animation gratuite Pas d’inscription

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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

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English :

Workshops for children (aged 6 to 12) to discover the valley?s biodiversity through various activities: wild ungulates (skulls, silhouettes, photographs, videos), birds of prey (silhouettes, feathers, photographs) and footprints, to learn while having fun.

Meet at the Cauterets National Park House

Information: 05 62 92 52 56

Free event No registration required

L’événement [ATELIERS] Le Mercredi des enfants Cauterets a été mis à jour le 2026-04-09 par Parc National des Pyrénées|CDT65