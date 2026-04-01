[PROJECTION] Espalungue, le royaume des chauves-souris CAUTERETS Cauterets
[PROJECTION] Espalungue, le royaume des chauves-souris CAUTERETS Cauterets jeudi 30 avril 2026.
Cauterets
[PROJECTION] Espalungue, le royaume des chauves-souris
CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 16:00:00
fin : 2026-04-30 16:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Un homme rentre dans une grotte hantée par les chauves-souris, il n’en ressortira que 9 mois plus tard après s’être immergé dans les secrets de ces êtres hors du commun. De l’hibernation à l’envolée automnale, en passant par la reproduction, ce film est un voyage très particulier au centre de la terre.
Réalisateur Tanguy Stoecklé
Durée 26 minutes
Entrée libre et gratuite Sans inscription
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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56
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English :
A man enters a cave haunted by bats, only to emerge 9 months later having immersed himself in the secrets of these extraordinary creatures. From hibernation to autumn flight and reproduction, this film is a very special journey to the center of the earth.
Director: Tanguy Stoecklé
Running time: 26 minutes
Free admission No registration required
L’événement [PROJECTION] Espalungue, le royaume des chauves-souris Cauterets a été mis à jour le 2026-04-09 par Parc National des Pyrénées|CDT65
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