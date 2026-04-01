[PROJECTION] Le Parc national des Pyrénées, un engagement grandeur nature CAUTERETS Cauterets

Cauterets

[PROJECTION] Le Parc national des Pyrénées, un engagement grandeur nature

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 16:00:00

fin : 2026-04-28 16:30:00

Date(s) :

2026-04-28

Cap Sud Ouest vous emmène en Béarn, à la découverte du Parc national des Pyrénées. Créé en 1967, il s’étend sur 100 kilomètres, le long de la crête frontière avec l’Espagne, couvre deux départements et six vallées.

Vous découvrirez la réserve naturelle nationale des vautours d’Aste-Béon, la plus grande colonie de toutes les Pyrénées.

Vous partirez également en vallée d’Aspe pour suivre la réintroduction d’une espèce disparue, le bouquetin ibérique.

Réalisation Eric Perrin (pour France télévision)

Durée 26 minutes

Entrée libre et gratuite Sans inscription

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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

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English :

Cap Sud Ouest takes you to Béarn to discover the Pyrenees National Park. Created in 1967, it stretches for 100 kilometers along the Spanish border ridge, covering two départements and six valleys.

Discover the Aste-Béon national vulture reserve, the largest colony in the Pyrenees.

You can also visit the Vallée d’Aspe to follow the reintroduction of an extinct species, the Iberian ibex.

Directed by Eric Perrin (for France Télévision)

Running time: 26 minutes

Free admission No registration required

L’événement [PROJECTION] Le Parc national des Pyrénées, un engagement grandeur nature Cauterets a été mis à jour le 2026-04-09 par Parc National des Pyrénées|CDT65