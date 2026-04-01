[PROJECTION] La discrète du piémont la genette CAUTERETS Cauterets

Cauterets

[PROJECTION] La discrète du piémont la genette

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 16:00:00

fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Pour lever le voile de la vie sauvage, il faut d’abord s’inviter, sur la pointe des pieds, dans les replis de territoires laissés à la nature. Puis, observer et écouter discrètement, tenter de lire et comprendre traces et habitudes des habitants des lieux. Enfin, rester humble et patient pour avoir le privilège d’observer une parcelle d’intimité… Dans cet épisode, nous partons à la découverte de la genette.

Réalisation Alwa Deluze, société de production Bellota

Durée 43 minutes

Entrée libre et gratuite Sans inscription

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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

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English :

To lift the veil on wild life, you first have to tiptoe into the folds of territories left to nature. Then, observe and listen discreetly, trying to read and understand the traces and habits of the local inhabitants. Finally, to remain humble and patient in order to have the privilege of observing a piece of intimacy… In this episode, we discover the genet.

Produced by: Alwa Deluze, Bellota production company

Running time: 43 minutes

Free admission No registration required

L’événement [PROJECTION] La discrète du piémont la genette Cauterets a été mis à jour le 2026-04-09 par Parc National des Pyrénées|CDT65