[PROJECTION] Jòlha Ròc CAUTERETS Cauterets

Cauterets

[PROJECTION] Jòlha Ròc

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 16:00:00

fin : 2026-04-21 16:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Bastien Lardat et Jordi Noguère, deux frères de cordée, nous proposent de rendre hommage aux pionniers du pyrénéisme moderne, au travers d’un périple sportif d’un nouveau genre.

Pierre et Jean Ravier ont ouvert la voie, il y a plusieurs décennies, dessinant sur les reliefs pyrénéens une des plus belles pages de l’escalade amateur d’excellence.

En trois jours, gravir et relier à pieds 3 faces nord mythiques signées Ravier, c’est le défi fou que se sont lancés Bastien et Jordi.

3 jours, 3 voies, 85 km de liaison pédestre, pour arriver au bout de la face Nord de la Tour de Marboré à Gavarnie, du Dièdre Jaune du Vignemale et de l’Embarradère du Pic du Midi d’Ossau.

Réalisation AE Média

Durée 30 minutes

Entrée libre et gratuite Pas d’inscription

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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

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English :

Bastien Lardat and Jordi Noguère, two rope-climbing brothers, pay tribute to the pioneers of modern Pyrenean climbing in a new kind of sporting journey.

Pierre and Jean Ravier paved the way several decades ago, sketching one of the finest pages in amateur climbing excellence on the Pyrenean relief.

Bastien and Jordi set themselves the crazy challenge of climbing and linking 3 of Ravier?s legendary north faces on foot in just three days.

3 days, 3 routes, 85 km of walking, to reach the end of the North face of the Tour de Marboré in Gavarnie, the Dièdre Jaune of the Vignemale and the Embarradère of the Pic du Midi d?Ossau.

Produced by AE Média

Running time 30 minutes

Free admission No registration

L’événement [PROJECTION] Jòlha Ròc Cauterets a été mis à jour le 2026-04-09 par Parc National des Pyrénées|CDT65