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Ateliers loisirs créatifs des Estivades en Forterre Ouanne

Ateliers loisirs créatifs des Estivades en Forterre Ouanne mercredi 8 juillet 2026.

Adresse
1 rue basse
Ville
89560 Ouanne
Département
Yonne
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Tarif
Gratuit Gratuit

Ouanne

Ateliers loisirs créatifs des Estivades en Forterre

1 rue basse Ouanne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-08 2026-08-05

Ateliers loisirs créatifs des Estivades en Forterre, ouvert aux enfants de 6 à 12 ans.
8 juillet peinture sur tissu
15 juillet bijoux de sac
24 juillet collage de serviette sur assiette
5 août décoration bouteille en verre
19 août tableau de 3D
26 août collage de serviette sur boîte
Inscription obligatoire MAXIMUM 8 ENFANTS
chez Laurélie.   .

1 rue basse Ouanne 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 16 92 61  mairie-druyes-les-belles-fontaines@wanadoo.fr

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English : Ateliers loisirs créatifs des Estivades en Forterre

L’événement Ateliers loisirs créatifs des Estivades en Forterre Ouanne a été mis à jour le 2026-06-26 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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