Ouanne

Ateliers loisirs créatifs des Estivades en Forterre

1 rue basse Ouanne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-05

Ateliers loisirs créatifs des Estivades en Forterre, ouvert aux enfants de 6 à 12 ans.

8 juillet peinture sur tissu

15 juillet bijoux de sac

24 juillet collage de serviette sur assiette

5 août décoration bouteille en verre

19 août tableau de 3D

26 août collage de serviette sur boîte

Inscription obligatoire MAXIMUM 8 ENFANTS

chez Laurélie. .

1 rue basse Ouanne 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 16 92 61 mairie-druyes-les-belles-fontaines@wanadoo.fr

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English : Ateliers loisirs créatifs des Estivades en Forterre

L’événement Ateliers loisirs créatifs des Estivades en Forterre Ouanne a été mis à jour le 2026-06-26 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !