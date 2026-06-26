Ateliers loisirs créatifs des Estivades en Forterre Ouanne
Ateliers loisirs créatifs des Estivades en Forterre Ouanne mercredi 8 juillet 2026.
Ouanne
Ateliers loisirs créatifs des Estivades en Forterre
1 rue basse Ouanne Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-05
Ateliers loisirs créatifs des Estivades en Forterre, ouvert aux enfants de 6 à 12 ans.
8 juillet peinture sur tissu
15 juillet bijoux de sac
24 juillet collage de serviette sur assiette
5 août décoration bouteille en verre
19 août tableau de 3D
26 août collage de serviette sur boîte
Inscription obligatoire MAXIMUM 8 ENFANTS
chez Laurélie. .
1 rue basse Ouanne 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 16 92 61 mairie-druyes-les-belles-fontaines@wanadoo.fr
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English : Ateliers loisirs créatifs des Estivades en Forterre
L’événement Ateliers loisirs créatifs des Estivades en Forterre Ouanne a été mis à jour le 2026-06-26 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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