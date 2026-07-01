Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

ATELIERS MAISON DES ARTISTES

16, Place Jean De Lattre De Tassigny Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-29

Ateliers créatifs estivaux

Ateliers à la Maison des Artistes

– 15/07 Atelier collage (Thème poissons)

– 16/07 Atelier peinture (Thème montagnes)

– 17/07 Atelier créatif (Thème méduses)

– 21/07 Atelier couture (Thème sac à tarte)

– 22/07 Atelier lithothérapie (Thème bracelet en pierre)

– 24/07 Atelier art créatif (Thème bracelet porte-bonheur)

– 28/07 Atelier couture (Thème tote bag)

– 29/07 Atelier lithothérapie (Thème bracelet en pierre) .

16, Place Jean De Lattre De Tassigny Fontenay-le-Comte 85390 Vendée Pays de la Loire +33 6 63 83 92 66

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English :

Summer Creative Workshops

L’événement ATELIERS MAISON DES ARTISTES Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin