ATELIERS MAISON DES ARTISTES Fontenay-le-Comte
mercredi 15 juillet 2026 · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
ATELIERS MAISON DES ARTISTES
16, Place Jean De Lattre De Tassigny Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-29
Ateliers créatifs estivaux
Ateliers à la Maison des Artistes
– 15/07 Atelier collage (Thème poissons)
– 16/07 Atelier peinture (Thème montagnes)
– 17/07 Atelier créatif (Thème méduses)
– 21/07 Atelier couture (Thème sac à tarte)
– 22/07 Atelier lithothérapie (Thème bracelet en pierre)
– 24/07 Atelier art créatif (Thème bracelet porte-bonheur)
– 28/07 Atelier couture (Thème tote bag)
– 29/07 Atelier lithothérapie (Thème bracelet en pierre) .
16, Place Jean De Lattre De Tassigny Fontenay-le-Comte 85390 Vendée Pays de la Loire +33 6 63 83 92 66
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English :
Summer Creative Workshops
L’événement ATELIERS MAISON DES ARTISTES Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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