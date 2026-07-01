Exposition La Maison des Troys Roys Maison des Troys Roys Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Exposition La Maison des Troys Roys

Maison des Troys Roys 4 rue du Puits-de-la-Vau Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Venez découvrir l’atelier de Pierre Debien avec l’exposition Les Iles de la Mémoire

Exposition ouverte tous les jours de 15h à 18h.

Entrée libre. .

Maison des Troys Roys 4 rue du Puits-de-la-Vau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 03 89 20 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover Pierre Debien’s studio with the exhibition Les Iles de la Mémoire

L’événement Exposition La Maison des Troys Roys Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin