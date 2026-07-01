Exposition La Maison des Troys Roys Maison des Troys Roys Fontenay-le-Comte
mercredi 15 juillet 2026 · Maison des Troys Roys · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
Exposition La Maison des Troys Roys
Maison des Troys Roys 4 rue du Puits-de-la-Vau Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Venez découvrir l’atelier de Pierre Debien avec l’exposition Les Iles de la Mémoire
Exposition ouverte tous les jours de 15h à 18h.
Entrée libre. .
Maison des Troys Roys 4 rue du Puits-de-la-Vau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 03 89 20 50
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English :
Come discover Pierre Debien’s studio with the exhibition Les Iles de la Mémoire
L’événement Exposition La Maison des Troys Roys Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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