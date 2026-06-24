Amiens

Ateliers Maison Jules Verne Atelier Montgolfière Enfant de 3 à 6 ans

2 rue Charles Dubois Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-08-19 11:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-19

Entrez dans l’univers merveilleux de Jules Verne avec Les Aventures de la Famille Raton , un conte fantastique spécialement destiné aux jeunes enfants. L’histoire prendra vie à travers un kamishibaï, ce théâtre de papier japonais qui mêle images et narration pour un moment de découverte plein de douceur et de magie.

Sur réservation dans la limite des places disponibles.

Entrez dans l’univers merveilleux de Jules Verne avec Les Aventures de la Famille Raton , un conte fantastique spécialement destiné aux jeunes enfants. L’histoire prendra vie à travers un kamishibaï, ce théâtre de papier japonais qui mêle images et narration pour un moment de découverte plein de douceur et de magie.

Sur réservation dans la limite des places disponibles. .

2 rue Charles Dubois Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 45 45 75 maisondejulesverne@amiens-metropole.com

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English :

Step into the wonderful world of Jules Verne with The Adventures of the Raton Family, a fantastical tale specially designed for young children. The story will come to life through a kamishibai—a Japanese paper theater that combines images and storytelling for a moment of discovery filled with tenderness and magic.

Reservations required; subject to availability.

L’événement Ateliers Maison Jules Verne Atelier Montgolfière Enfant de 3 à 6 ans Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS