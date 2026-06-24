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Ateliers Maison Jules Verne Atelier Montgolfière Enfant de 3 à 6 ans Amiens

Ateliers Maison Jules Verne Atelier Montgolfière Enfant de 3 à 6 ans Amiens mercredi 22 juillet 2026.

Adresse
2 rue Charles Dubois
Ville
80000 Amiens
Département
Somme
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
0 0 Tarif de base plein tarif

Amiens

Ateliers Maison Jules Verne Atelier Montgolfière Enfant de 3 à 6 ans

2 rue Charles Dubois Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-08-19 11:30:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-19

Entrez dans l’univers merveilleux de Jules Verne avec Les Aventures de la Famille Raton , un conte fantastique spécialement destiné aux jeunes enfants. L’histoire prendra vie à travers un kamishibaï, ce théâtre de papier japonais qui mêle images et narration pour un moment de découverte plein de douceur et de magie.

Sur réservation dans la limite des places disponibles.
Entrez dans l’univers merveilleux de Jules Verne avec Les Aventures de la Famille Raton , un conte fantastique spécialement destiné aux jeunes enfants. L’histoire prendra vie à travers un kamishibaï, ce théâtre de papier japonais qui mêle images et narration pour un moment de découverte plein de douceur et de magie.

Sur réservation dans la limite des places disponibles.   .

2 rue Charles Dubois Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 45 45 75  maisondejulesverne@amiens-metropole.com

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English :

Step into the wonderful world of Jules Verne with The Adventures of the Raton Family, a fantastical tale specially designed for young children. The story will come to life through a kamishibai—a Japanese paper theater that combines images and storytelling for a moment of discovery filled with tenderness and magic.

Reservations required; subject to availability.

L’événement Ateliers Maison Jules Verne Atelier Montgolfière Enfant de 3 à 6 ans Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS

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