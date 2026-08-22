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Ateliers mécanique vélo La Recycle’T Lasseube

samedi 26 septembre 2026 · La Recycle'T · Lasseube

Ateliers mécanique vélo La Recycle’T Lasseube

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
La Recycle'T
Adresse
160 chemin de la zone artisanale
Ville
64290 Lasseube
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Lasseube

Ateliers mécanique vélo

La Recycle’T 160 chemin de la zone artisanale Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26 12:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Des ateliers dédiés à la pratique du vélo sont organisés sur différentes communes du territoire, animés par l’association Roue Libre. mécanique d’apprentissage à la réparation. Venez réparer vous-même votre vélo.   .

La Recycle’T 160 chemin de la zone artisanale Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 60 35 86  rouelibreoloron@gmail.com

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English : Ateliers mécanique vélo

L’événement Ateliers mécanique vélo Lasseube a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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