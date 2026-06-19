Ateliers Mettre les mains dans l’argile L’Atelier Dansette-Dhellin Les Portes du Coglais

Informations pratiques

Les Portes du Coglais

Ateliers Mettre les mains dans l’argile

L’Atelier Dansette-Dhellin 32 Rue du Crochet Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-08 17:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-08

Nous vous proposons un atelier autour de l’argile proposé par l’atelier Dansette-Dhellin adapté à tous les âges.

Découverte et pratique des technique de travail de l’argile four, bas-reliefs, colombins, pose d’engobe et d’oxyde. .

L’Atelier Dansette-Dhellin 32 Rue du Crochet Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 46 22 78 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ateliers Mettre les mains dans l’argile Les Portes du Coglais a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne