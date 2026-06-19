Ateliers Mettre les mains dans l’argile L’Atelier Dansette-Dhellin Les Portes du Coglais
samedi 4 juillet 2026 · L'Atelier Dansette-Dhellin · Les Portes du Coglais
Informations pratiques
Les Portes du Coglais
Ateliers Mettre les mains dans l’argile
L’Atelier Dansette-Dhellin 32 Rue du Crochet Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-08
Nous vous proposons un atelier autour de l’argile proposé par l’atelier Dansette-Dhellin adapté à tous les âges.
Découverte et pratique des technique de travail de l’argile four, bas-reliefs, colombins, pose d’engobe et d’oxyde. .
L’Atelier Dansette-Dhellin 32 Rue du Crochet Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 46 22 78 59
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English :
L’événement Ateliers Mettre les mains dans l’argile Les Portes du Coglais a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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