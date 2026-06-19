UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Les Portes du Coglais

Ateliers Mettre les mains dans l’argile L’Atelier Dansette-Dhellin Les Portes du Coglais

samedi 4 juillet 2026 · L'Atelier Dansette-Dhellin · Les Portes du Coglais

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
L'Atelier Dansette-Dhellin
Adresse
32 Rue du Crochet
Ville
35460 Les Portes du Coglais
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Les Portes du Coglais

Ateliers Mettre les mains dans l’argile

L’Atelier Dansette-Dhellin 32 Rue du Crochet Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:30:00

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-08

Nous vous proposons un atelier autour de l’argile proposé par l’atelier Dansette-Dhellin adapté à tous les âges.
Découverte et pratique des technique de travail de l’argile four, bas-reliefs, colombins, pose d’engobe et d’oxyde.   .

L’Atelier Dansette-Dhellin 32 Rue du Crochet Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 46 22 78 59 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ateliers Mettre les mains dans l’argile Les Portes du Coglais a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

À voir aussi à Les Portes du Coglais (Ille-et-Vilaine)