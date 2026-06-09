Festival À Mon Tour Déjeuner musical et concert Vison Visu Montours Les Portes du Coglais dimanche 19 juillet 2026.

Les Portes du Coglais

Festival À Mon Tour Déjeuner musical et concert Vison Visu

Montours Centre-bourg Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

À Mon Tour est un festival de musiques créatives porté par l’Association Jules et Joséphine.

Au programme de cette dernière journée qui clôt le festival en douceur

12h Déjeuner musical au restaurant Chez Jacques

Rencontres improvisées avec les musiciens du festival

Brunch sur réservation auprès du restaurant 02 56 47 14 68

15h Concert Vison Visu, dans l’église Saint-Melaine de Montours

Qu’elle soit dans le jazz où dans les musiques de tradition populaire, l’association saxophone-accordéon est depuis longtemps familière de nos oreilles. Janick Martin et Robin Fincker se sont découverts au sein du quintet Finis Terrae de Vincent Courtois et ont très rapidement noué une complicité évidente. Avides de mélodies, ils les aspirent en profondeur, qu’elles soient d’aujourd’hui ou d’un autre âge, ils en déjouent les phrasés conventionnels. Jouant de fractures et de mélismes, de grooves et d’improvisations, le duo aux timbres sonnants échange avec passion, intensité et frénésie.

Réservation conseillée par mail Prix libre .

Montours Centre-bourg Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Festival À Mon Tour Déjeuner musical et concert Vison Visu Les Portes du Coglais a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne