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Festival À Mon Tour Balade Botanico-Musicale Rue du Sacré Coeur Les Portes du Coglais

Festival À Mon Tour Balade Botanico-Musicale Rue du Sacré Coeur Les Portes du Coglais samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Rue du Sacré Coeur

Adresse : Montours

Ville : 35460 Les Portes du Coglais

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif :

Les Portes du Coglais

Festival À Mon Tour Balade Botanico-Musicale

Rue du Sacré Coeur Montours Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

À Mon Tour est un festival de musiques créatives porté par l’Association Jules et Joséphine.

Assistez à une marche-conférence menée par Jacky Libaud, ponctuée de solos in situ
La balade de 2h emprunte les sentiers de randonnées entre la Salle du Clos Breton et l’arrivée à Grolay.
Elle se terminera par un repas sorti du four à pain.

Réservation obligatoire par mail (limité à 30 personnes)   .

Rue du Sacré Coeur Montours Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Festival À Mon Tour Balade Botanico-Musicale Les Portes du Coglais a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

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