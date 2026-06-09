Festival À Mon Tour Balade Botanico-Musicale Rue du Sacré Coeur Les Portes du Coglais
Festival À Mon Tour Balade Botanico-Musicale Rue du Sacré Coeur Les Portes du Coglais samedi 18 juillet 2026.
Les Portes du Coglais
Festival À Mon Tour Balade Botanico-Musicale
Rue du Sacré Coeur Montours Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
À Mon Tour est un festival de musiques créatives porté par l’Association Jules et Joséphine.
Assistez à une marche-conférence menée par Jacky Libaud, ponctuée de solos in situ
La balade de 2h emprunte les sentiers de randonnées entre la Salle du Clos Breton et l’arrivée à Grolay.
Elle se terminera par un repas sorti du four à pain.
Réservation obligatoire par mail (limité à 30 personnes) .
Rue du Sacré Coeur Montours Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne
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L’événement Festival À Mon Tour Balade Botanico-Musicale Les Portes du Coglais a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne