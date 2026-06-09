Festival À Mon Tour Balade Botanico-Musicale Rue du Sacré Coeur Les Portes du Coglais samedi 18 juillet 2026.

Les Portes du Coglais

Festival À Mon Tour Balade Botanico-Musicale

Rue du Sacré Coeur Montours Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

À Mon Tour est un festival de musiques créatives porté par l’Association Jules et Joséphine.

Assistez à une marche-conférence menée par Jacky Libaud, ponctuée de solos in situ

La balade de 2h emprunte les sentiers de randonnées entre la Salle du Clos Breton et l’arrivée à Grolay.

Elle se terminera par un repas sorti du four à pain.

Réservation obligatoire par mail (limité à 30 personnes) .

Rue du Sacré Coeur Montours Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Festival À Mon Tour Balade Botanico-Musicale Les Portes du Coglais a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne