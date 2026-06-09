Festival À Mon Tour Soirée musique et contes Montours Les Portes du Coglais vendredi 17 juillet 2026.

Les Portes du Coglais

Festival À Mon Tour Soirée musique et contes

Montours 9 Place Saint-Mélaine Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

À Mon Tour est un festival de musiques créatives porté par l’Association Jules et Joséphine.

Au programme de cette soirée dans le cadre du restaurant Chez Jacques

18h30 Vernissage, rencontre, dédicaces avec les illustrateurs Fanny Michaëlis et Ludovic Debeurme

19h30 Concert Fatherkid (50 minutes)

21h Contes avec La Brodeuse d’Histoire et chansons avec Michèle Buirette (70 minutes)

Prix libre .

Montours 9 Place Saint-Mélaine Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Festival À Mon Tour Soirée musique et contes Les Portes du Coglais a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne