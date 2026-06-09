Festival À Mon Tour Marie Chiff’mine, Brass Danse Orchestra et Bal populaire Montours Les Portes du Coglais
Festival À Mon Tour Marie Chiff’mine, Brass Danse Orchestra et Bal populaire Montours Les Portes du Coglais samedi 18 juillet 2026.
Les Portes du Coglais
Festival À Mon Tour Marie Chiff’mine, Brass Danse Orchestra et Bal populaire
Montours Esplanade Simone Veil Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
À Mon Tour est un festival de musiques créatives porté par l’Association Jules et Joséphine.
Au programme de cette soirée
19h Contes de Marie Chiff’mine, tout public à partir de 4 ans
Depuis 40 ans, Marie Chiff’mine enchante petits et grands en Bretagne et ailleurs en France ainsi qu’en Ecosse et en Estonie. Entre le patrimoine oral et la vie, sa parole d’artisane, jardinière de mots, se révèle poétique, drôle, profonde, simple et complice des gens. Le rapport de l’Homme à la nature ou à sa nature domine dans ses récits. Son cœur choisit son répertoire dans la matière de Bretagne et dans le légendaire de la nature.
20h Concert du Brass Danse Orchestra, quintet de cuivres et accordéon pour danser
Choro, tango, disco, paso, mambo… c’est un souffle poétique et stimulant qui porte le groove de cet orchestre de jazz sans pareil. Le tuba de François Thuillier s’empare des lignes de basse avec une énergie et une assise peu communes. L’alliage de son envoutant entre la trompette de Geoffroy Tamisier et le trombone de Jean-Louis Pommier, plonge l’auditeur dans la (re)découverte de mélodies orchestrées avec inspiration par l’accordéon de Didier Ithursarry. Ce sont donc quatre experts du souffle qui entrent sur la piste. Ils en tracent les contours, imaginent les différents tableaux, construisent les décors, choisissent lustres, guirlandes ou poursuites pour révéler le parquet, les velours, les silhouettes.
21h- Le Cyclo Bal, Bal populaire joyeux et généreux
Le Cyclo-Bal, c’est un bal acoustique à vélo mécanique. Cinq troubadours des temps modernes, emmenés par le violoniste-chanteur Monsieur Lulu, qui s’échappent de leur quotidien, à la recherche du juste tempo et vous embarquent pour un voyage musical, touristique et festif. Ils se feront ensuite une joie de vous présenter un concentré de leur répertoire les chansons originales de leur nouvel album (Label Wopela/2024) dédié au vélo et des reprises sportives et dansantes, le temps d’une soirée, à la belle étoile.
Rendez-vous, si le temps le permet, sur l’Esplanade Simone Veil, sinon à la salle du Clos Breton, rue du sacré-cœur.
Ouverture à partir de 18h avec le food-truck des Locos et buvette.
Prix libre .
Montours Esplanade Simone Veil Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Festival À Mon Tour Marie Chiff’mine, Brass Danse Orchestra et Bal populaire Les Portes du Coglais a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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